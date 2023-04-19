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Общество

Закон о пожизненном лишении свободы за госизмену одобрил Совфед

26.04.2023 16:20|ПсковКомментариев: 0

Совет Федерации одобрил закон, предусматривающий пожизненное лишение свободы за госизмену. Сейчас максимальное наказание составляет до 20 лет колонии. В поддержку инициативы проголосовали 156 сенаторов, против — один.

Теперь по уголовной статье о госизмене (статья 275 УК РФ) самым жестким наказанием будет пожизненное лишение свободы. За совершение акта международного терроризма (статья 361 УК РФ) можно будет получить тюремный срок от 12 лет вплоть до пожизненного заключения (сейчас минимальное наказание — 10 лет лишения свободы), сообщает «Коммерсантъ».

Кроме того, обвиняемых в теракте (статья 205 УК РФ) можно будет приговаривать к 20 годам тюрьмы вместо 15. Также поправки предусматривают повышение минимальной ответственности за вербовку или вовлечение в терроризм с пяти до семи лет лишения свободы. По статье об организации террористического общества и участии в нем (статься 205.4 УК РФ) может грозить срок от 10 до 15 лет (сейчас — от пяти до 10 лет).

Поправки о пожизненном наказании за госизмену и международный терроризм разработали комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства во внутренние дела и комитет по безопасности и противодействию коррупции. Госдума одобрила закон в третьем чтении 18 апреля.

Теги: #измена #Совет Федерации
Источник: Псковская Лента Новостей
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