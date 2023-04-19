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Общество

Телефонные мошенники стали чаще звонить жертвам по WhatsApp

26.04.2023 17:16|ПсковКомментариев: 0

Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил о большом прогрессе в борьбе с телефонным мошенничеством в России, но отметил, что теперь злоумышленники в 70-80% случаев звонят с использованием мессенджера WhatsApp.

«Я считаю, что за этот год вместе с операторами мы сделали очень большой прогресс, как мы его видим. Количество звонков, которые тут по мобильному телефону, в разы снизилось», - сказал Шадаев в среду на конференции «Телеком», организованной газетой «Ведомости».

Министр напомнил о введении ответственности за пропуск трафика с подменных номеров. «Всё это прекрасно даёт свой эффект. И сейчас мы явно видим, что 70-80% звонков мошеннических совершается не из обычной нумерации, а из WhatsApp. В этом смысле мы эту работу дальше будем продолжать», - приводит слова Шадаева «Интерфакс».

По его мнению, в целом, по этому вопросу «вся регуляторика уже есть».

«200 дел, насколько я знаю, административных возбуждено в отношении операторов, которые пропускают трафик с подменных номеров. Работа идёт, результат мы её видим», - отметил он.

Шадаев сообщил, что вместе с операторами Минцифры будет искать технологические решения данной проблемы.

«В моём понимании WhatsApp - это примерно то же самое, что и по почте рассылали в своё время электронные разные предложения о наследстве в Африке. Безусловно, бороться с этим будем, но очень осторожно», - сказал министр.

По его словам, на очереди меры по борьбе со спам-звонками.

«Мы договорились с операторами про определенную конструкцию, как мы будем бороться со спам-звонками. Здесь тоже мы считаем, что в этом году будет значимый прогресс. Спам-звонки, не мошеннические, а если кто-то звонит с рекламой. Они тоже будут у нас отрегулированы, и таких звонков станет на порядок меньше», - пообещал Шадаев.

Теги: #мошенники #соцсети
Источник: Псковская Лента Новостей
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