Общество

«Дом Советов»: Александр Котов о конкурентных выборах, муниципальной реформе и псковских дорогах. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Дом Советов», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 26 апреля. Гость студии - председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Ведущий Максим Костиков обсудил с ним итоги недавней встречи президента России Владимира Путина и губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а также результаты состоявшегося в Пскове форума секретарей местных отделений и первичек «Единой России».

Кроме того, разговор коснулся избирательной кампании в районах, реализации муниципальной реформы и итогов апрельской сессии областного Собрания.