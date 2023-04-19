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Документ от 1990 года о помощи пострадавшим от ядерной аварии опубликовал псковский архив

Международный день памяти о чернобыльской катастрофе объявлен 26 апреля. Он был провозглашен резолюцией Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 8 декабря 2016 года. В 1990 году постановлением президиума Псковского областного комитета общества Красного Креста было решено провести месячник по сбору пожертвований пострадавшим от аварии на Чернобыльской АЭС. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Государственном архиве Псковской области.

Документ: Государственный архив Псковской области

26 апреля 1986 года на Чернобыльской атомной электростанции в 01.23 на 20 секунд выключили реактор. Это было плановое отключение с целью проверки электрооборудования. Однако через несколько секунд из-за резкого скачка напряжения произошел химический взрыв и разрушение верхней части реактора, напомнили в архиве.

Облучение во время аварии получили свыше 300 человек – персонал станции и пожарные, прибывшие на место в первые часы. В последующие дни и месяцы к работам по ликвидации привлекли около 600 тысяч граждан СССР. Им предстояло не только возвести «купол» над разрушенным блоком, но и очистить территорию зоны отчуждения.

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Негативные последствия испытали на себе жители 14 регионов страны, свыше 10 стран Европы.