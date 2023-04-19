Общество

Минцифры хочет задействовать сервис «Госуслуги» для компенсаций при утечках данных

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России считает возможным задействовать портал Госуслуг в виде третьей стороны при разделении компенсаций за утечки персональных данных, рассказал на пленарной сессии телеком-конференции «Ведомостей» глава Минцифры Максут Шадаев.

Сейчас это стало актуальным в свете разработки законопроекта об оборотных штрафах, которые будут выписываться ИТ-компаниям, которые допустили кражу персональных данных пользователей. При этом Шадаев отмечает, что проект закона уже находится на своей финальной стадии и в скором времени попадет в Госдуму, пишет RuNews24.

Если утечка будет подтверждена со стороны оператора, у него будет иметься определенное количество времени, чтобы пострадавшие могли обратиться через Госуслуги с заявлением о получении компенсации, уточнил Шадаев.

В то же время оператор будет иметь возможность лично договориться с пользователями, предложив компенсацию. Напомним, что ранее стало известно, что в готовящемся законопроекте Минцифры будет обязательство всех производителей гаджетов иметь возможность устанавливать стороннее ПО.