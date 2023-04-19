Общество

Дачников предупредили, что нельзя делать на участке

Дачный сезон может обернуться серьезными правовыми последствиями, если не знать некоторых правил поведения на собственном земельном участке, пояснила юрист Елена Кудерко.

Участок строго определяется кадастровыми границами, за самовольный захват земли предусмотрена гражданско-правовая ответственность. Занятый участок не только нужно будет освободить, но и заплатить муниципалитету арендную плату (неосновательное обогащение) за пользование сотками, пишет «Прайм».

Не будет лишним напомнить и о том, что место разведения костра или установки мангала строго регламентировано. К счастью, с 2023 года стандарты значительно уменьшены, но тем не менее: пять метров от построек для мангала и десять метров при сжигании сухой травы. Однако, штрафы за нарушение ниже не стали: от 5 000 рублей и до 20 000 рублей, если нарушение случилось в пожароопасный период года.

Обязательным условием использования открытого огня является наличие первичных средств пожаротушения и мобильной связи для экстренного вызова помощи.

При землепользовании важно сохранение плодородного слоя почвы. Обеспечение вспашки земли, удаление сорняков и сухостоя — наиболее распространенные и эффективные меры. За неисполнение положен штраф в сумме от 500 до 5 000 рублей в зависимости от территории и вида растения.

Свалка с бытовыми отходами на участке обойдется в 1000-2000 рублей в зависимости от обстоятельств.

Устройство удобств на участке так же под контролем государства. К основным требованиям относится безопасность, чистота и комфорт соседей, поэтому туалетная кабинка должна быть оснащена герметичным баком. Она не может располагаться ближе, чем в 12 метрах от построек, восьми метрах от колодца или скважины и двух метрах от забора. Несоблюдение требований грозит штрафом от 3 000 до 5000 рублей и даже демонтажем постройки.

Чистая природная зона не должна подвергнуться химическим загрязнениям, в связи с чем под санкцией штрафа в сумме от 1000 до 5000 рублей установлен запрет на мойку и ремонт авто. Это чревато загрязнением почв нефтепродуктами и химикатами.