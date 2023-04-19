Общество

Директор великолукской школы выступила на всероссийском форуме в Грозном

Директор великолукской школы №6 Наталья Любавина выступила на всероссийском форуме «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка». Об этом глава города Великие Луки Николай Козловский сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: Николай Козловский / Telegram

Первый Всероссийский форум «Инклюзивная школа. Успешность каждого ребенка» прошел в Грозном. В числе ключевых спикеров мероприятия выступила директор школы №6 Наталья Михайловна Любавина.

Особое внимание на форуме уделили вопросам создания дружественной среды в школах - в рамках круглых столов «Дружелюбная образовательная среда для успешности каждого ребенка», на котором также выступила директор школы.

«Город гордится своими педагогами!» – отметил Николай Козловский.