Общество

Натуральное молоко великолукского бренда «Красное знамя» можно купить в пару кликов

Бренд по производству натуральной фермерской продукции «Красное знамя» активно развивается в Великих Луках. Производитель выпускает молоко, яйцо, мясные деликатесы и колбасы, а также полуфабрикаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СПСК «Своё».

Фото здесь и далее: СПСК «Своё»

«Жители Псковской области оценили высокое качество продукции бренда, ведь миссия великолукского производителя в возрождении традиций приготовления натуральных и вкусных изделий. В частности, особое внимание жителей региона заслужило молоко бренда. Оно собирается на агроферме в Новосокольническом районе от лучших голштинских буренок. В современном цехе в Великих Луках оно пастеризуется и разливается без участия человека и отправляется на прилавки магазинов», – отметили на предприятии.

В стакане молока «Красное знамя» содержится 1/3 от суточной нормы кальция, а также множество необходимых микроэлементов и витаминов: магний, калий, железо, натрий, фосфор и марганец. Пара стаканов молока в день – отличная подзарядка для организма. Молоко бренда «Красное знамя» производится без ГМО и консервантов.

Молоко отлично подходит для взбивания кофейной пенки, так как имеет отличное сочетание белков и жиров: жиры — 3,2- 4,2 г, белки – 3 г, углеводы – 4,7 г.

«Молоко бренда разливается в бутылки и пакеты, причем в пакете – честный литр молока. Это выгодный вариант, поскольку литр пакетированного молока стоит дешевле, чем 0,9 литра молока в бутылке», – уточнили сотрудники.

Молоко «Красное знамя» можно купить не только в магазинах-партнерах, фирменном магазине и в сети «Пятерочка», но и заказать через доставку в приложении ТС «Пятерочка».

Кроме того, заказать готовую мясную продукцию ТМ «Красное знамя» можно и через собственную доставку бренда. «При заказе от 3000 рублей заветную коробочку с мясными деликатесами, колбасами и полуфабрикатами привезут прямо к вашей двери», – пообещали в компании.

Подробности по номеру горячей линии бренда 8 800 250 07 70 или через чат-бот в Тelegram.

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