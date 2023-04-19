Общество

ВЦИОМ: Доверие российскому обществу «Знание» выразили более 80% россиян

Более 80% россиян выразили доверие российскому обществу «Знание», говорится в исследовании просветительской организации и Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Об этом сообщила пресс-служба общества «Знание».

«Совместное исследование российского общества "Знание" и Всероссийского центра изучения общественного мнения, проведенное в 2023 году, показало, что просветительской организации доверяют 84% россиян в возрасте от 14 лет и старше, а среди школьников и студентов процент еще выше - 87% и 89% соответственно», - приводит сообщение ТАСС.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ» проводился в марте 2023 года. В опросе приняли участие 3 600 россиян старше 14 лет, 1 600 из которых - жители новых регионов. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Опрос был проведен комбинацией методов телефонного опроса (CATI) и уличного опроса. Предельная погрешность выборки с вероятностью 95% не превышает 1,2%.

Отмечается, что за два года более 50 млн человек взаимодействовали с организацией в различных форматах – смотрели ролики и онлайн-трансляции, посещали сайт и соцсети организации, принимали участие в очных мероприятиях, проектах и конкурсах «Знания».

Президент Владимир Путин 11 декабря 2015 года подписал указ о создании общероссийской общественно-государственной просветительской организации «Российское общество "Знание"». 21 апреля 2021 года в ходе послания Федеральному Собранию РФ глава государства заявил о необходимости «перезапустить работу» общества «Знание» на современной цифровой платформе. «Знание» осуществляет просветительскую работу в регионах, формирование интеллектуального контента, организацию и проведение бесплатных лекций, а также разнообразных мероприятий в сфере воспитания, социальной поддержки и социальной защиты обучающихся и воспитанников образовательных учреждений и людей пожилого возраста.

Ранее сообщалось, что «умный маршрут» российского общества «Знание» пройдёт через Псков.