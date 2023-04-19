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Общество

Андрей Турчак: «Диктант Победы» — своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге

27.04.2023 12:40|ПсковКомментариев: 0

Впервые для участия в Международной патриотической акции «Единой России» «Диктант Победы» более 300 площадок открыты в новых регионах, сообщил секретарь Генсовета «Единой России», первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. 

Фото: Telegram-канал «Единой России»

Более 20 тысяч площадок сейчас открыты по всей стране. Одна из них - в Кингисеппе, где Андрей Турчак примет участие в зажжении Вечного огня на мемориале «Роща Пятисот», сообщает официальный Telegram-канал партии. 

«"Диктант Победы", который мы проводим уже пятый год, это не только про знания о Великой Отечественной войне. Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тыла, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы», - подчеркнул Андрей Турчак.

Напомним, «Диктант Победы» сегодня,  27 апреля, напишут по всей России и в зарубежных странах. 

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В Псковской области будут открыты 58 площадок для написания «Диктанта Победы».

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Принять участие в акции можно как очно, так и дистанционно на сайте диктантпобеды.рф. Участникам предстоит ответить на 25 вопросов: 20 по общей военно-исторической тематике и 5 – по региональной. Вопросы для региональной части диктанта составляли историки и представители общественных объединений патриотической направленности из 18 стран. Диктант начался в 12:00 по московскому времени. 

Теги: #Единая Россия #акция #диктант победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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