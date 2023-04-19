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Общество

«Диктант Победы» в Псковской области написали более 2,5 тысячи человек

27.04.2023 16:57|ПсковКомментариев: 1

«Диктант Победы» сегодня, 27 апреля, написали более 2,5 тысячи человек в Псковской области на 69 площадках во всех 26 муниципалитетах региона. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

«Вместе со школьниками, студентами и жителями региона "Диктант Победы" писали депутаты, партийцы, общественники. К акции присоединились десантники прославленной 76-й дивизии, представители МЧС, Росгвардии. Основными площадками для написания "Диктанта Победы" в этом году стал Псковский музей-заповедник, Великолукский краеведческий музей, Псковский государственный университет и Академия физкультуры и спорта в Великих Луках», – отметил региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Владимир Яников.

В пространстве экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны», которая посвящена героическим страницам военной истории Псковщины, «Диктант Победы» писали впервые. Особая атмосфера, безусловно, помогала участникам, настраивала на нужный лад, заметили в реготделении партии. 

В Псковском районе депутаты фракции «Единая Россия» после сессии районного собрания написали «Диктант Победы» в средней школе поселка Писковичи. Вместе с депутатами написала диктант и глава Псковского района Наталья Федорова. В отделении отметили, что в прошлом году только одна школа была задействована в проведении этой акции. В этом году площадки для написания «Диктанта Победы» были открыты во всех девяти школах Псковского района.

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 — на общую военно-историческую тему и пять — на региональную тематику. В этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе, Париже, Волгограде и на Эльбрусе.

Участие в «Диктанте Победы» является настоящим гражданским поступком, а также это достойный способ отдать дань памяти и уважения победителям в жестокой борьбе с опасным врагом – с нацистской Германией, отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин в ходе торжественного старта акции.

«Подвиг поколения победителя, мужество, отвага наших отцов и дедов напоминают нам о непреходящей ценности патриотизма, учат никогда не отступать перед лицом врага и нести ответственность за настоящее и будущее нашего великого Отечества», – сказал он.

Сергей Нарышкин выразил глубокую благодарность всем ветеранам Великой Отечественной войны и пожелал, чтобы «Диктант Победы» мотивировал всех его участников на дальнейшее изучение богатой многовековой истории России.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе телемоста из Кингисеппа отметил, что «Диктант Победы» – это не только про знания о Великой Отечественной войне. «Это своеобразный мост памяти о беспримерном подвиге наших солдат, которые отстояли свободу и независимость нашей Родины в годы Великой Отечественной войны, о тружениках тылы, о тружениках народного хозяйства, которые восстанавливали нашу страну в послевоенные годы», – подчеркнул он.

Андрей Турчак сообщил, что впервые для участия в «Диктанте Победы» более 300 площадок открыты в новых регионах – Донецкой и Луганской народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях. Также он принял участие в зажжении Вечного Огня на мемориале «Роща Пятисот».

Абитуриентам, которые ответят правильно на все вопросы, «Диктант Победы» даёт дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.

Теги: #Единая Россия #диктант победы
Источник: Псковская Лента Новостей
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