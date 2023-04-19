Общество

В правительстве заявили об отсутствии квот для выпускников из новых регионов

Школьники из Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей - российские граждане, поэтому специальной квоты для них не предусмотрено, так как это не иностранные ученики. Об этом 27 апреля сообщила член комитета совета Федерации по международным делам, сенатор ДНР Наталья Никонорова.

Парламентарий отметила, что у школьников из новых регионов есть отдельная специфика получения образования, так как для них предусмотрен переходный период на российскую систему образования, пишет «Парламентская газета».

«В 2023 году есть выбор — сдавать Единый госэкзамен или результаты промежуточной аттестации, и они имеют право подать эти документы в вузы. В 2024 году уже будет выбор либо сдавать Единый госэкзамен, либо Государственный выпускной экзамен по двум обязательным предметам, следом норма идет еще чуть дальше», — пояснила сенатор.

Тем не менее выпускники могут воспользоваться отечественными квотами — по целевому обучению с заключением контракта с вузом и предприятием, по инвалидности и потере кормильца, а также по квоте для детей военнослужащих, в том числе тех, кто участвует в СВО.