Общество

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове отметит семилетие 1 мая

Торгово-развлекательный комплекс «Акваполис» в Пскове готовится отметить свое семилетие 1 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации ТРК.

«Уже сегодня вы можете получить купон для розыгрыша подарков в любом магазине (кроме DNS, Эльдорадо, Zolla, Burger King, Collin's) при покупке от 500 рублей», - отметили в ТРК.

Большой розыгрыш и яркая шоу-программа состоится в день «Акваполиса», 1 мая, в центральном атриуме ТРК. Главный приз розыгрыша - годовой абонемент в аквапарк. Кроме того, будет разыграно более 100 призов и подарков.

Начало в 16.00. Вход свободный.