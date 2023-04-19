Общество

Два новых ТОСа создали в Пскове

Границы двух новых территориальных общественных самоуправлений установили в Пскове. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 10-й сессии сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Депутаты согласовали установление границ двух новых территориальных общественных самоуправлений:

«улица Ленина, 1»,

«улица Пушкина, 7».

Напомним, для регистрации территориального общественного самоуправления необходимо обратиться в управление по градостроительной деятельности администрации города Пскова по адресу: улица Яна Фабрициуса, дом №2а, телефон: 66-84-72.