Общество

Ответственность за демонтаж гаражей в Пскове передают администрации

Администрация Пскова будет отвечать за выявление и демонтаж самовольно установленных объектов. Соответствующее решение депутаты Псковской городской Думы приняли в ходе очередной 10-й сессии сегодня, 28 апреля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

За организацию процесса будет отвечать контрольное управление администрации Пскова.

Демонтаж, хранение, транспортировку и утилизацию самовольно установленных объектов станет осуществлять муниципальное казенное учреждение города Пскова «Служба благоустройства города».

«Что считается самовольным объектом?» – спросил депутат Псковской городской Думы, председатель комитета по ЖКХ и благоустройству Юрий Бурлин.

Начальник контрольного управления администрации Пскова Наталья Симонова пояснила, что к такому типов объектов относятся гаражи, нестационарные торговые объекты, малые архитектурные формы. Все они будут являться движимым имуществом.

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Также депутат Псковской городской Думы по округу №14 Дмитрий Барабанов уточнил, сохраняется ли алгоритм сноса бесхозного гаража после наличия постановления.

«Да, сохраняется. Будем сносить также через суд. Там, где будет не установлен собственник, через службу благоустройства. Мы ускоряем данный процесс, также через суд будем просить дать возможность демонтировать объект администрации, так как через судебных приставов работа проходит дольше», – пояснила Наталья Симонова.

«Служба благоустройства не несет ответственность за сохранность объекта при демонтаже? Не вступает в коллизию?» – продолжил Дмитрий Барабанов.

Как пояснила Наталья Симонова, при демонтаже может произойти все, что угодно. «Объекты могут самостоятельно развалиться при демонтаже. Все, что находится в самом нестационарном объекте, со временем может получить повреждения, отвечать за это никто не возьмет обязанность. Собственнику дается время, чтобы самому демонтировать», – добавила она.