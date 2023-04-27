Общество

Письмо с предложением избежать порчи 600 кг конфет опубликовал псковский архив

Письмо руководителя Великолукского городского смешанного торга, которое датировано 15 августа 1949 года, в своем Telegram-канале опубликовал Государственный архив Псковской области.

Документ: Государственный архив Псковской области

Письмо хранится в фонде Великолукского городского Совета депутатов трудящихся и его исполнительного комитета. Поводом для создания этого обращения стали конфеты, сразу 600 кг.

«Во избежание окончательной порчи дорогостоящих конфет, - именно такими строками начато это письмо, заметили в архиве. - Грустная рисуется картинка: конфеты не раскупались, стали портиться. Что делать? Жалко ведь выбрасывать! Если рачительная хозяйка увидит в холодильнике продукты с "горящими" сроками годности, то тут же придумывает блюдо – только бы ничего не пропало! И здесь поступила инициатива переработать конфеты и предложить в продажу, но уже по доступной цене – вместо 60 рублей всего 28 рублей за кг».