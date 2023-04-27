Общество

Отдел ЗАГС в Дедовичах временно переедет в районный центр досуга

Отдел ЗАГС в Дедовичах временно разместят в Дедовичском районном центре досуга на период проведения ремонтных работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете юстиции Псковской области.

Фото: комитет юстиции Псковской области

«Принято решение о размещении отдела ЗАГС на первом этаже Дедовичского районного центра досуга, а торжественная регистрация браков будет проводиться в здании Дедовичской центральной районной библиотеки по адресу: Дедовичи, улица Пионерская, 10», - сообщили в комитете.

Комитет юстиции приносит извинения жителям Дедовичского района за временные неудобства.