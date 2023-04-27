Общество

«Прессинг»: Telegram и СМИ в провинции, из маргиналов в дамки, голос регионов. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Прессинг», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 28 апреля.

Тема очередного выпуска — работа провинциальных СМИ в Telegram.

Ведущие Юлия Магера и Константин Калиниченко поговорят о том, как площадка превратилась из полумаргинальной заблокированной Роскомнадзором соцсети в самостоятельное медиа, а также о конкуренции за аудиторию между Telegram и традиционными СМИ, о смене читательских предпочтений и о росте влияния региональной повестки на федеральном уровне.