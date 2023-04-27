Общество

Сергей Вострецов: Чернобыль может быть детским садом по сравнению с возможной новой трагедией

Международная конференция, организованная партией «Зеленых России» при поддержке объединения профсоюзов России СОЦПРОФ, состоялась 28 апреля в Крыму, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе профсоюзов.

Лидер профсоюзов Сергей Вострецов в приветствии к делегатам конференции акцентировал внимание на существующей на сегодняшний день угрозе чрезвычайных происшествий на АЭС. Он напомнил, что накануне украинский беспилотник пытался нанести удар по Курской атомной электростанции в городе Курчатове. «То же самое регулярно они делают в отношении Запорожской атомной электростанции. Они не понимают, что Чернобыльская авария, годовщина которой была совсем недавно - 26 апреля, может быть детским садом по сравнению с возможной новой трагедией. И, если американцам наплевать - они за океаном, то Европе просто будет крышка», - отметил Вострецов.

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Он подчеркнул, что это уже реальная угроза жизни миллионам ни в чем не повинных европейцев. «И это совсем уже не смешно. Сегодня на нашей международной конференции, которая в Форосе, мы рассмотрим много вопросов, и я призываю всех, особенно зарубежных коллег-журналистов: громко бейте в набат, пока ещё не поздно», - заключил председатель Объединения профсоюзов России СОЦПРОФ.