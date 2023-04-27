Общество

Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об ограничении продажи вейпов в России, сообщается на официальном портале правовой информации. Закон устанавливает запрет розничной торговли устройствами для потребления никотинсодержащей продукции (УПНП) и составными частями для них на ярмарках, выставках, путем развозной и разносной торговли, дистанционным способом, а также с использованием автоматов.

Кроме того, документ предусматривает запрет на выпуск в обращение никотинсодержащей продукции с добавлением ароматизаторов и добавок, усиливающих никотиновую зависимость в целях снижения привлекательности данной продукции для несовершеннолетних, пишет «Интерфакс».

Закон запрещает применение скидок на УПНП любыми способами, в том числе через купоны и талоны, а также открытую выкладку и демонстрацию этих устройств в торговом объекте, чтобы ограничить доступ детей к информации об этой продукции.

Предусматривается введение минимальной цены на никотинсодержащую продукцию - она будет определяться в порядке, установленном правительством. Вводится запрет на продажу таких товаров ниже этой цены.

Вносятся поправки в законодательство, предусматривающие принятие мер по защите детей от информации, наносящей вред их здоровью, в том числе от рекламы устройств для потребления никотинсодержащей продукции.

«К не допускаемой к обороту информационной продукции для детей, не достигших возраста двенадцати лет, будет отнесена информационная продукция, содержащая изображение, описание или эпизодическое упоминание устройств для потребления никотинсодержащей продукции», - говорится в пояснительной записке.

В закон «О рекламе» вносятся поправки, не допускающие в рекламе демонстрацию процессов потребления никотинсодержащей продукции, в том числе с использованием специальных устройств.

Авторы документа - группа депутатов, включая спикера Госдумы Вячеслава Володина и руководителей всех фракций.

Электронные системы доставки никотина небезопасны и вызывают привыкание особенно в детском возрасте, и их госрегулирование должно быть строгим в целях защиты жизни и здоровья несовершеннолетних от последствий потребления никотинсодержащей продукции, считают депутаты.