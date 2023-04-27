Общество

Более 30 мешков мусора собрали псковские общественники на левом берегу реки Великой

Субботник по уборке территории левого берега реки Великой от моста имени 50-летия Октября до железнодорожного моста прошел в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе реготделения партии «Единая Россия»

Фото здесь и далее: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

Уборка прошла по инициативе Псковского городского местного отделения партии «Единая Россия» в рамках проекта «Чистая страна» при участии сотрудников территориального отдела города Пскова по социальной защите.

Участники акции очистили береговую линию реки от пластиковых бутылок, битого стекла и другого мусора. Собранный на берегу мусор вывезут работники УГХ для дальнейшей утилизации. В мероприятии приняли участие более 30 человек, которые собрали 35 мешков мусора.

«Следить за чистотой и порядком важно не только дома или на своем участке, а в целом – в окружающем нас мире. Такие мероприятия, как совместные субботники, способствуют сохранению окружающей среды и привлечению внимания к имеющимся экологическим проблемам. Участие в таких акциях может служить хорошим примером для каждого гражданина, ведь это воспитывает чувство ответственности перед миром, в котором мы все живем», – прокомментировал секретарь местного отделения партии, региональный координатор федерального партийного проекта «Чистая страна» Валерий Филимонов.

Как уточнили в пресс-службе, субботники проводятся, в том числе, с целью поддержания одного из ключевых пунктов народной программы партии «Единая Россия» – экологического благополучия. Незагрязненная окружающая среда – это, прежде всего, здоровье людей и будущих поколений, поэтому поддерживать природу в чистоте крайне важно для каждого из нас.