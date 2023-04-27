Общество

Об опасностях азиатской кухни предупредила диетолог

Россияне в основном предпочитают итальянскую и грузинскую кухни, но также любят и достаточно неплохо переносят умеренно экзотическую. Но перегружать организм такой едой не стоит, а наибольшие проблемы из-за нагрузок на пищеварение могут возникнуть с азиатскими блюдами, рассказала врач-диетолог сервиса правильного питания Level Kitchen Татьяна Мещерякова.

«Народы веками жили изолированно друг от друга, и только последние 50 лет наблюдается взрывной рост туризма и взаимное проникновение народов и их гастрономических особенностей, — заметила эксперт. — Это приводит к тому, что сейчас во многих европейских столицах встретить китайский или индийский ресторан намного проще, чем заведение с местной кухней».

Россиянам в целом ближе и понятнее европейская еда, но хорошо воспринимается и умеренно экзотическая, например, грузинская или армянская, отметила она. Наибольшие проблемы, по мнению врача, могут возникнуть с азиатской кухней, изобилующей специями и незнакомыми для желудка ингредиентами и их сочетаниями. К таким блюдам она относит китайские, японские, тайские и индийские, пишет РИА Новости.

Причина — формировавшиеся веками пищевые привычки. Любая национальная кухня имеет традиции, сложившиеся за длительное время существования народов, населяющих определенные территории, и оперирует продуктами, свойственными для этого региона. Поэтому смена привычного питания, например, для путешественников, часто становится проблемой. «Для организма это стресс — ему за несколько дней нужно проделать работу, на которую у местных народов ушли столетия», — уточнила врач.

Базовый рацион жителя России должен опираться на местную кухню как наиболее подходящую с точки зрения микроэлементов и минералов, отмечает эксперт, обращая также внимание на значение сезонных овощей и фруктов. Вводить блюда других стран и посещать национальные рестораны стоит в качестве разнообразия, избегая совсем экзотических. Это позволит не перегружать организм несвойственной ему едой и при этом достаточно разнопланово питаться, заметила она.