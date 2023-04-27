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Общество

Ни одного побега не произошло при конвоировании в Псковской области с начала года

29.04.2023 13:49|ПсковКомментариев: 0

Заседание коллегии по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за первый квартал 2023 года прошло под председательством начальника УФСИН России по Псковской области Алексея Емельянова. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба УФСИН России по Псковской области

Участие в заседании коллегии приняли руководящий состав УФСИН, начальники структурных подразделений, в режиме видеоконференцсвязи – руководители пенитенциарных учреждений области.

На коллегии озвучили результаты деятельности УИС региона за первые три месяца текущего года, а также обсудили перспективы работы УФСИН России по Псковской области и подведомственных учреждений. Рассмотрены вопросы, касающиеся состояния работы по профилактике и предотвращению преступлений, обеспечения режима и надзора за подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными, кадрового, тылового, медицинского обеспечения, производственной деятельности.

С докладами об итогах оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности территориального органа ФСИН России выступили заместители начальника УФСИН по направлениям деятельности. В целом оперативная обстановка в учреждениях, подведомственных УФСИН России по Псковской области, оставалась контролируемой и управляемой.

«За первый квартал на объектах, подведомственных УФСИН России по Псковской области, пожаров не зарегистрировали. Также сотрудники ведомства не допустили побегов из-под охраны и при конвоировании. В результате обыскных мероприятий деньги, алкогольные напитки промышленного производства, наркотические средства, психотропные вещества или их аналоги не изымались. Обстановка по медицинскому обеспечению подозреваемых, обвиняемых, осуждённых стабильная и контролируемая, вспышек инфекционных заболеваний не допущено», - уточнили в ведомстве.

Руководители учреждений, отделов, служб УФСИН России по Псковской области выступили с отчетами о работе, проделанной за квартал. 

Подводя итоги заседания коллегии, Алексей Емельянов дал оценку ключевым достижениям и проблемам уголовно-исполнительной системы области, поблагодарил личный состав за работу и подчеркнул, что в предстоящем периоде эффективная работа на положительный результат должна быть продолжена.

Теги: #УФСИН #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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