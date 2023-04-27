Общество

«Диктант Победы» написали почти два миллиона человек

«Диктант Победы» написали почти два миллиона человек. Об этом сообщается в Telegram-канале партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Очно его написали 923 тысячи человек. При этом в новых регионах в акции приняли участие более 14 тысяч человек.

«Написали диктант и в Российском центре науки и культуры в Никосии на Кипре, несмотря на попытку поджечь здание накануне акции. Самыми массовыми стали площадки акции в Ставропольском и Краснодарском краях, Самарской, Саратовской и Московской областях. Все желающие всё еще могут проверить свои знания в режиме онлайн на сайте акции. Окончательные итоги «Диктанта Победы», мы подведём уже в июне», - сообщил координатор партпроекта «Историческая память», председатель комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Принять участие в самой масштабной патриотической акции можно было и онлайн на сайте диктантпобеды.рф. Участникам в течение 45 минут нужно было выполнить 25 заданий, 20 — на общую военно-историческую тему и пять — на региональную тематику. В этом году в диктант вошли вопросы о Нюрнбергском процессе. Основными темами стали победа Красной армии в Сталинградской и Курской битвах, освобождение Донбасса от немецко-фашистской оккупации и прорыв блокады Ленинграда.

Центральной площадкой «Диктанта Победы» традиционно стал Музей Победы на Поклонной горе в Москве. В режиме телемоста к ней подключились площадки акции в Кингиссепе, Париже, Волгограде и на Эльбрусе.