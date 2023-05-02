Общество

Рис из Италии не пропустили в Москву на границе РФ в Псковской области

Партию итальянского риса с недействительной декларацией о соответствии не пропустили на территорию России на государтсвенной границе в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На российско-латвийской границе в пункте пропуска Бурачки инспектор ведомства в рамках контроля качества и безопасности зерна и продуктов его переработки выявил нарушения при ввозе более девяти тонн риса, который следовал из Италии в Москву.

Было установлено, что в протоколе испытаний к декларации о соответствии отсутствуют результаты лабораторных исследований по следующим показателям: ГМО, зараженность вредителями и загрязненность мертвыми вредителями, что не соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции».

Ввоз партии риса на территорию Российской Федерации запрещен.