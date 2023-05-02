Общество

Четверо псковичей вошли в финал конкурсов «Лига лекторов»

Четверо жителей Псковской области вошли в финал конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства региона.

Фото: пресс-служба правительства Псковской области

Российское общество «Знание» подвело итоги очных полуфиналов конкурсов «Лига лекторов» и «Школьная лига лекторов», которые прошли в 10 городах России с 13 марта по 13 апреля. В числе финалистов — 100 взрослых и 50 юных участников проекта из 59 регионов, которым теперь предстоит прочитать лекции перед аудиторией в ведущих московских вузах. От Псковской области в финал прошли двое участников «Школьной лиги» и двое взрослых лекторов.

Регион представят начальник службы музейных проектов Театрально-концертной дирекции Псковской области Нина Витковская, заместитель директора по образовательной деятельности Центра образования и воспитания детей и молодежи Александр Цветков, а также ученик Псковского многопрофильного лицея № 4 Илья Щембелов и ученица Псковского технического лицея Лилия Гуцул.

Полуфинальные чтения прошли в Москве, Туле, Сочи, Красноярске, Санкт-Петербурге, Владивостоке, Казани, Екатеринбурге, Луганске и Ставрополе. 400 взрослых и 100 юных участников из 80 регионов прочитали свои лекции для всех желающих. В общей сложности все лекции этапа сложились почти в 11 510 минут просветительского контента. В финал прошли конкурсанты, набравшие больше всего голосов зрителей. Ведь именно от оценок слушателей целиком зависели результаты полуфинала. На этом этапе выступления лекторов оценивали зрители по пяти критериям: знанию предмета, работе с аудиторией, общей культуре лектора, актуальности темы и креативности подачи.

В большинстве городов полуфиналы проходили не один день — нужно было успеть услышать, что подготовили все участники. Самым длительным был московский полуфинал: здесь в течение недели выступили 106 взрослых лекторов, а затем еще два дня посвятили состязаниям 31 участника «Школьной лиги».

Дебютным был этот сезон «Лиги лекторов» в новых регионах России. Полуфиналисты из Донецкой и Луганской народных республик читали лекции перед аудиторией в Луганске.

Победители войдут в пул лекторов Российского общества «Знание» и будут участвовать в его мероприятиях. Лекторы, признанные лучшими по итогам финалов обоих конкурсов, получат сертификаты на туристические поездки в рамках проекта «Больше, чем путешествие», а победителям «Лиги лекторов» также вручат денежные призы на развитие собственных просветительских проектов.