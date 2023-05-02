Общество

Более 600 раз выезжали сотрудники Псковской скорой медпомощи к детям за неделю

4 261 вызов отработали сотрудники Псковской станции скорой медпомощи за неделю. Об этом сообщается в группе медицинской организации в социальной сети «ВКонтакте».

Так, с 24 апреля по 1 мая медработники выезжали 484 раза для оказания помощи в общественных местах и 15 раз для оказания медицинской помощи на места дорожно-транспортных происшествий, на пожары – 40 раз.

Медики скорой помощи за неделю 636 раз приезжали на вызовы к детям и 56 раз по вопросам COVID-19. Жители Псковской области 383 раза вызывали скорую помощь по ОРВИ. Кроме того, четыре раза совершала вылет санитарная авиация.