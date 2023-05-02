Общество

Почти 500 псковичей стали банкротами в 2023 году

В Арбитражный суд Псковской области поступило 570 заявлений о признании должника банкротом за четыре месяца 2023 года, , из них 524 - в отношении граждан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

По сумме долга в отношении жителей подано:

120 заявлений менее чем в 500 тысяч рублей,

399 заявлений от 500 тысяч до 3 млн рублей,

26 заявлений свыше 3 млн до 10 млн рублей,

3 заявления свыше 10 млн рублей.

«Приняли 498 решений о признании граждан банкротом и о введении реализации имущества, по 424 делам реструктуризация долга или реализация имущества завершена, из них 337 в связи с отсутствием имущества и средств. Из числа завершенных дел о банкротстве признано банкротами на сумму долга 528,6 млн рублей», отметили в суде.

Арбитражный управляющий определил 1,8 млн рублей судебных расходов.