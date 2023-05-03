Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Первомай в Псковской области
Господин Рейтингомер
Год работы офиса «Псковэнергосбыт»
Оазис здоровья под Псковом
перерасчет платы за СОИ
«Опальное» время
Защита для псковских предпринимателей
«Европа Плюс» 15 лет лидерства
построй дом своей мечты
Топ учебных заведений
«Псковэнергосбыт» режим работы в мае
«Истфакт» Два капитана
Впервые в Пскове поэтесса Анна Егоян
кто придет работать в больницы региона?
новые скверы
маршруты силы
 
 
 
ещё Общество 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 03.05.2023 18:000 Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи 03.05.2023 17:540 В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов 03.05.2023 17:510 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая 03.05.2023 17:500 «Псковмясопром» о производстве и качестве товара 03.05.2023 17:400 Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ
 
 
 
Самое популярное 27.04.2023 09:061 Блогера Елену Блиновскую задержали за неуплату налогов 02.05.2023 10:310 Появились фотографии с места смертельного ДТП в Печорском районе 27.04.2023 09:381 Установлена причина пожара в трехэтажном доме на улице Свердлова в Пскове 02.05.2023 07:380 День памяти блаженной Матроны Московской отмечают православные 03.05.2023 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Когда электронная повестка будет считаться врученной, разъяснили россиянам

03.05.2023 08:52|Псков

В Госдуме разъяснили, как станет работать единый Реестр воинского учета и какие ограничения ждут уклонистов.

В России создается новый порядок оповещения в рамках призыва на военную службу: граждане будут получать повестки по почте и в электронном виде. Министерство обороны подготовило проект постановления Правительства о внесении изменений в положение о призыве россиян на военную службу, сообщает «Парламентская газета».

Документ, подготовленный Министерством обороны, закрепляет в правилах призыва новые способы вручения повесток будущим новобранцам: через портал «Госуслуги» и по почте.

Одно не отменяет другого. Традиционные способы вручения повесток — лично в руки и под роспись, а также через работодателя — все так же сохраняются. При этом электронные повестки могут дублировать бумажные, предполагается, что так они с гарантией дойдут до призывника.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения на портале «Госуслуги». Повестка, направленная по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, — с момента его доставки адресату.

Граждане призывного возраста смогут сами отслеживать повестки, выписанные на их имя. Для этого в России создадут Реестр воинского учета — специальный интернет-портал, где у каждого призывника будет свой личный кабинет со всей необходимой информацией.

«Реестр в данный момент находится на этапе разработки, сроки его создания и конкретные механизмы функционирования определит Правительство России, — пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. — По моим оценкам, — но, подчеркиваю, только по моим, — он должен заработать уже к следующей призывной кампании. Ключи доступа к личным кабинетам гражданам, подпадающим под призыв, предполагается рассылать по электронной почте».

Поэтому в поправках есть уточнение: если повестка по каким-то причинам не отображается на сайте «Госуслуги» и не пришла по почте, но в реестре есть о ней запись, она будет считаться врученной спустя семь дней после того, как эта запись появилась.

Доступ к реестру можно будет получить в том числе через МФЦ — прийти туда и запросить выписку.

Информация о призывниках, которым положена отсрочка, также будет автоматически заноситься в реестр. Однако, если такой технической возможности нет, граждане обязаны сами в сентябре — октябре предоставить в военкомат документы, подтверждающие их право на отсрочку. Подать документы можно будет в том числе через портал «Госуслуги», там должна появиться соответствующая функция.

Крайний срок явки по повестке — 20 дней, считая с даты прибытия в военкомат, которая там указана. Если призывник не явился, на него автоматически наложат санкции, «временные меры, направленные на обеспечение явки».

«Система будет работать следующим образом, — отметил Андрей Красов. — С момента, когда призывнику направляется повестка, в отношении него вводятся обеспечительные меры — запрещается выезд за рубеж. Если в срок, указанный в повестке, призывник в военкомат не явился, ему выносится предупреждение — точно так же, заказным письмом, через «Госуслуги» или вручается лично в руки под роспись».

Если призывник считает, что военкомат нарушил его права (например, наложил санкции, не имея на то оснований), он может подать жалобу в досудебном порядке. Согласно поправкам, жалоба в установленной законом форме подается самим гражданином или его полномочным представителем в призывную комиссию через портал «Госуслуги» или МФЦ. При этом в последнем случае центр должен передать ее комиссии не позднее следующего календарного дня. Если ответ комиссии на жалобу призывника не устроил, он имеет право продолжить разбирательство в суде.

Предполагается, что документ, подготовленный Минобороны, вступит в силу не позднее августа 2023 года.

Теги: #повестка
Источник: Псковская Лента Новостей
Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы возвращение обязательной отработки по распределению для обучающихся на бюджете студентов?
В опросе приняло участие 95 человек
03.05.2023, 18:000 Заявки на участие в форуме «Ладога 2023» принимают от псковской молодежи 03.05.2023, 17:540 В Псковскую городскую поликлинику за год трудоустроились 17 молодых специалистов 03.05.2023, 17:510 Полуфинал «Мисс и Миссис Великие Луки» пройдет 7 мая 03.05.2023, 17:500 «Псковмясопром» о производстве и качестве товара
03.05.2023, 17:450 Подозреваемых в убийстве двух аниматоров задержали в Краснодарском крае 03.05.2023, 17:430 Движение транспорта ограничат на улице Дьяконова в Великих Луках 03.05.2023, 17:400 Одну группу детсада в Псковской области закрыли из-за распространения гриппа и ОРВИ 03.05.2023, 17:320 Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства пройдет в Псковской области
03.05.2023, 17:260 Названа предварительная дата окончания отопительного сезона в Пскове 03.05.2023, 17:190 Новый выпуск проекта ПЛН-ТВ «Ежедневник» от 3 мая 03.05.2023, 17:150 Заболеваемость коронавирусом в Псковской области выше уровня по РФ почти на 30% 03.05.2023, 17:090 Игорь Сурин о спортивной карьере, незабываемых встречах и профессиональном футболе в Пскове
03.05.2023, 17:080 Первые делегации участников третьего международного похода «Наследие» прибыли в Псковскую область 03.05.2023, 17:060 Участок улицы Германа в Пскове временно закроют для автотранспорта 4 мая 03.05.2023, 17:011 Почти половина организаций в Псковской области являются убыточными 03.05.2023, 16:520 Фотофакт: Град прошел в Пскове
03.05.2023, 16:480 «Письмо ветерану» в Пскове написали порядка 500 школьников 03.05.2023, 16:380 Заболеваемость ОРВИ и гриппом в Псковской области снизилась на 16% 03.05.2023, 16:310 Общественную территорию начали благоустраивать в Неелово 03.05.2023, 16:180 Житель Великого Новгорода отправится в колонию на шесть лет за сбыт наркотиков в Псковском районе
03.05.2023, 16:042 Алла Пугачева прилетела в Москву 03.05.2023, 15:580 Отпускные привилегии 03.05.2023, 15:560 Жилой дом сгорел в палкинской деревне в результате короткого замыкания на ЛЭП 03.05.2023, 15:430 Парад на День Победы в Москве не планируют отменять
03.05.2023, 15:410 Довериться или сомневаться: плюсы и минусы ДЭГ обсудили в эфире радио «ПЛН FM» 03.05.2023, 15:370 Некоторые категории граждан могут бесплатно посетить музей-заповедник «Изборск» 03.05.2023, 15:230 Великолучанин прокатил на капоте сотрудницу Росгвардии и попал под суд 03.05.2023, 15:112 Андрей Турчак впервые вошел в топ-15 ведущих политиков России
03.05.2023, 15:100 Двойня появилась на свет в Великих Луках в апреле 03.05.2023, 15:050 «Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ. ВИДЕО 03.05.2023, 14:550 Фестиваль «Ледовое побоище» вновь пройдет в гдовской Самолве 03.05.2023, 14:460 Киев совершил попытку нанести удар беспилотниками по Кремлю
03.05.2023, 14:420 Андрей Маковский назвал главное препятствие для «Новых людей» перед губернаторской кампанией 03.05.2023, 14:350 Траты россиян на одежду отечественных брендов выросли в этом году на 15% – big data Tele2 03.05.2023, 14:240 «PROПРАВО»: О присвоении статуса адвоката. ВИДЕО 03.05.2023, 14:180 Распределение для студентов-бюджетников — нарушение прав или необходимость?
03.05.2023, 14:150 Имя потенциального кандидата на выборы главы Псковского района назвали в КПРФ 03.05.2023, 14:090 До +13 градусов прогреется воздух в Псковской области 4 мая 03.05.2023, 13:540 Соседа из родной деревни ищет пенсионерка в Псковской области 03.05.2023, 13:450 «Бал Победы» пройдет в Пскове 4 мая
03.05.2023, 13:410 Демонтированный памятник умершей женщине на себежском кладбище бросили среди других могил 03.05.2023, 13:310 «Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то… ВИДЕО 03.05.2023, 13:270 Жилетку лидера группы «КняZz» похитили на выставке в центре современного искусства 03.05.2023, 13:230 На родительское собрание в великолукской школе пришла полиция
03.05.2023, 13:170 Семиклассник открыл стрельбу по сверстникам в столице Сербии, есть погибшие 03.05.2023, 13:090 Выручка российской дочерней компании Google в 2022 году упала на 82% 03.05.2023, 13:010 Начинается видеотрансляция программы «Армрестлинг»: «Новые люди» Vs КПРФ 03.05.2023, 12:580 Поставщика бандажей для псковских инвалидов свыше 100 раз признали недобросовестным
03.05.2023, 12:520 Олег Брячак об итогах встречи с лидером СРЗП: Не будем поддерживать «Единую Россию» на выборах губернатора 03.05.2023, 12:401 Девочка получила ушиб в результате экстренного торможения автобуса в Пскове 03.05.2023, 12:360 Розничное кредитование в ВТБ выросло на треть 03.05.2023, 12:270 Псковичи к майским выходным закупились мангалами
03.05.2023, 12:220 Ночные заморозки до -7°C ожидаются в Псковской области 03.05.2023, 12:190 Уличное освещение сделают в красногородской деревне после жалобы в прокуратуру 03.05.2023, 12:120 Прощание с Вячеславом Зайцевым пройдет 4 мая 03.05.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Анализируй этно»
03.05.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 3 мая 03.05.2023, 11:590 Трудовые права осужденного восстановили в себежской колонии 03.05.2023, 11:510 Сенатор Елена Бибикова проведет очный прием граждан в Пскове 03.05.2023, 11:440 Псков вошел в топ бюджетных авианаправлений из Москвы на май и лето
03.05.2023, 11:390 «Армрестлинг» на ПЛН FM: «Новые люди» Vs КПРФ 03.05.2023, 11:360 Правительство России объявило об упрощении получения карты болельщика 03.05.2023, 11:290 Налоговая служба утвердила план ввода форматов электронных документов в 2023 году 03.05.2023, 11:230 Запутавшегося в леске лебедя пытаются спасти в Изборске
03.05.2023, 11:160 Известный артист Евгений Гришковец выступит в Пскове с новой программой 03.05.2023, 11:030 В Петербурге задержали блогера, который убил 13-летнюю девочку в прямом эфире 03.05.2023, 10:550 Солисты ансамбля «Псков» о концерте «Наши песни Победы» 03.05.2023, 10:530 Псковичи разобрали все билеты на два сегодняшних спектакля
03.05.2023, 10:500 Возможность сменить профессию рассматривают свыше 30% псковичей — опрос 03.05.2023, 10:380 Зачем оператор связи просит подтвердить свои паспортные данные, объяснили псковичам 03.05.2023, 10:310 Мемориальные плиты на братском захоронении в псковском Шванибахово отмыли от пыли 03.05.2023, 10:200 «Анализируй этно»: Вьетнамский бы выучил только за то…
03.05.2023, 10:140 Убитого в Гдовском районе аиста вскрыли в ходе проверки 03.05.2023, 10:120 Великолучанин вошел в состав сборной России по боевому самбо 03.05.2023, 10:091 Здание с видом на Кремль продают в Пскове за 45 миллионов рублей 03.05.2023, 10:002 Псковский психолог о марафонах Блиновской
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru