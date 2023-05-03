Общество

Когда электронная повестка будет считаться врученной, разъяснили россиянам

В Госдуме разъяснили, как станет работать единый Реестр воинского учета и какие ограничения ждут уклонистов.

В России создается новый порядок оповещения в рамках призыва на военную службу: граждане будут получать повестки по почте и в электронном виде. Министерство обороны подготовило проект постановления Правительства о внесении изменений в положение о призыве россиян на военную службу, сообщает «Парламентская газета».

Документ, подготовленный Министерством обороны, закрепляет в правилах призыва новые способы вручения повесток будущим новобранцам: через портал «Госуслуги» и по почте.

Одно не отменяет другого. Традиционные способы вручения повесток — лично в руки и под роспись, а также через работодателя — все так же сохраняются. При этом электронные повестки могут дублировать бумажные, предполагается, что так они с гарантией дойдут до призывника.

Электронная повестка будет считаться врученной с момента ее размещения на портале «Госуслуги». Повестка, направленная по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, — с момента его доставки адресату.

Граждане призывного возраста смогут сами отслеживать повестки, выписанные на их имя. Для этого в России создадут Реестр воинского учета — специальный интернет-портал, где у каждого призывника будет свой личный кабинет со всей необходимой информацией.

«Реестр в данный момент находится на этапе разработки, сроки его создания и конкретные механизмы функционирования определит Правительство России, — пояснил в разговоре с «Парламентской газетой» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов. — По моим оценкам, — но, подчеркиваю, только по моим, — он должен заработать уже к следующей призывной кампании. Ключи доступа к личным кабинетам гражданам, подпадающим под призыв, предполагается рассылать по электронной почте».

Поэтому в поправках есть уточнение: если повестка по каким-то причинам не отображается на сайте «Госуслуги» и не пришла по почте, но в реестре есть о ней запись, она будет считаться врученной спустя семь дней после того, как эта запись появилась.

Доступ к реестру можно будет получить в том числе через МФЦ — прийти туда и запросить выписку.

Информация о призывниках, которым положена отсрочка, также будет автоматически заноситься в реестр. Однако, если такой технической возможности нет, граждане обязаны сами в сентябре — октябре предоставить в военкомат документы, подтверждающие их право на отсрочку. Подать документы можно будет в том числе через портал «Госуслуги», там должна появиться соответствующая функция.

Крайний срок явки по повестке — 20 дней, считая с даты прибытия в военкомат, которая там указана. Если призывник не явился, на него автоматически наложат санкции, «временные меры, направленные на обеспечение явки».

«Система будет работать следующим образом, — отметил Андрей Красов. — С момента, когда призывнику направляется повестка, в отношении него вводятся обеспечительные меры — запрещается выезд за рубеж. Если в срок, указанный в повестке, призывник в военкомат не явился, ему выносится предупреждение — точно так же, заказным письмом, через «Госуслуги» или вручается лично в руки под роспись».

Если призывник считает, что военкомат нарушил его права (например, наложил санкции, не имея на то оснований), он может подать жалобу в досудебном порядке. Согласно поправкам, жалоба в установленной законом форме подается самим гражданином или его полномочным представителем в призывную комиссию через портал «Госуслуги» или МФЦ. При этом в последнем случае центр должен передать ее комиссии не позднее следующего календарного дня. Если ответ комиссии на жалобу призывника не устроил, он имеет право продолжить разбирательство в суде.

Предполагается, что документ, подготовленный Минобороны, вступит в силу не позднее августа 2023 года.