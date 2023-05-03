Общество

Почти 40% псковичей считают, что погода влияет на работоспособность

Перемена погоды влияет на работоспособность 39% псковичей, при этом солнце мотивирует к труду лучше, чем ненастье. Среди горожан с высоким заработком меньше всего тех, чья эффективность зависит от атмосферных явлений. Как сообщили Псковской Лент е Новостей в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, в опросе приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

В том, что на их работоспособность влияет перемена погоды, признаются 39% псковичей, тогда как почти каждый второй (47%) не чувствует связи между ситуацией за окном и своей мотивацией. Чем больше зарабатывают респонденты, тем реже перемена погоды влияет на их работоспособность: если среди горожан с доходом менее 30 тыс. руб. метеочувствительными себя считают 46%, то среди опрошенных, зарабатывающих свыше 80 тысяч рублей, — 32%.

Каждый пятый (18%) более эффективен в плохую погоду. В комментариях опрошенные признаются, что поскольку дождь, снег, ветер и прочие неприятные природные явления не вызывают у них желания пойти прогуляться, то сосредоточиться на делах бывает проще. 4 из 10 респондентов затруднились ответить однозначно: «Мне все равно, что там на улице: если нужно работать, то работаю». О повышенной работоспособности во время циклона чаще всего сообщают горожане с доходом менее 30 тысяч рублей (28%).