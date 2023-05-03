Общество

Трудовые права осужденного восстановили в себежской колонии

По требованию прокуратуры в Псковской области восстановили трудовые права осужденного. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

За выполненную работу осужденный не получал заработную плату по причине его несвоевременного трудоустройства администрацией исправительной колонии.

Прокуратура вынесла в адрес начальника ФКУ ИК-3 УФСИН России (поселок Идрица Себежского района) представление.

Нарушения закона устранены, произведены соответствующие денежные выплаты на лицевой счет.

Виновное в нарушении трудовых прав работника должностное лицо привлечено к установленной законом ответственности, добавили в ведомстве.