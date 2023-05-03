Общество

Сенатор Елена Бибикова проведет очный прием граждан в Пскове

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике, сенатор от Псковской области Елена Бибикова проведет очный прием граждан в Пскове 5 мая. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Фото: пресс-служба Псковского регионального отделения партии «Единая Россия»

Прием граждан пройдет с 14.00 до 16.00 в Псковской региональной приемной партии «Единая Россия» на улице Гоголя, 9.

Предварительная запись на прием ведется по телефону: 8(8112) 66-25-12.