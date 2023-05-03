Общество

«PROПРАВО»: О присвоении статуса адвоката. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «PROПРАВО», которая вышла в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 3 мая.

В гостях у ведущей Анны Здановской председатель квалификационной комиссии Адвокатской палаты Псковской области, адвокат Анна Михайлова. Речь пошла о присвоении статуса адвоката: какие требования предъявляются к претенденту, как происходит экзамен на присвоение статуса адвоката, какими качествами должен обладать адвокат и чем он еще занимается, помимо защиты прав граждан в судах и на следствии.

«PROПРАВО» - это программа, в которой мы учимся отстаивать свои права и разбираемся в тонкостях законодательства.