Общество

Двойня появилась на свет в Великих Луках в апреле

Двойня появилась на свет в Великих Луках в апреле. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Великолукской межрайонной больнице.

Всего за месяц родилось 73 ребенка, среди них 39 мальчиков и 35 девочек.

В учреждении добавили, что за апрель в больницу поступило 1312 пациентов, выписались 1298 человек. 68 пациентов находились в отделении реанимации.

Всего за месяц в больнице провели 368 операций, четырех пациентов эвакуировали вертолетом санитарной авиации.

По состоянию на 1 мая на лечении в учреждении находятся 300 человек.