Общество

Россиянам рассказали о самой опасной посуде для шашлыка

Почему нельзя класть шашлык после снятия с огня на пластиковую посуду, рассказала врач-терапевт Маргарита Пожарова.

Безопасной принято считать одноразовую посуду, в которой не содержится бисфенол А. Опасное вещество производители заменяют относительно «безопасным» аналогом – бисфенолом S (BPS), сообщает «Газета.Ru».

По словам эксперта, лучше выбирать посуду из полипропилена с маркировкой «5» и «РР» и избегать товаров с обозначениями «7», «3» или «РС» – они содержат вредный поликарбонат. Но нужно помнить, что полипропиленовая посуда не предназначена для хранения спиртосодержащих продуктов и напитков, так как вступает в реакцию с ними.

«По возможности стоит как можно реже пользоваться одноразовой посудой. Если возникла ситуативная необходимость, то используйте бумажную посуду, а на постоянной основе лучше отдать предпочтение посуде из стекла и нержавеющей стали», — пояснила врач.

Кроме того, многие виды пластика при нагревании выделяют токсины. Пластиковую посуду, за редким исключением, нельзя нагревать выше 80 градусов. Особенно вредна при нагревании посуда из полистирола с маркировкой «ПС 6». Самая ядовитая посуда из пластиковой имитации фарфора – меламина. Бутылки с напитками нельзя оставлять под прямыми лучами солнца или около огня.

«Рекомендация перед сезоном шашлыков – непосредственно после снятия мяса с огня не стоит сразу же помещать его в пластиковую посуду, лучше предусмотреть для этих целей блюдо из подходящего материала, а затем уже немного остывший продукт разложить порционно в одноразовую посуду, если другой на пикнике не имеется», — посоветовала медик.

Терапевт также напомнила, что в микроволновых печах можно разогревать только посуду со специальной маркировкой. Значки и надписи типа Microwave, MICRO говорят о том, что тара годится для разогревания еды в микроволновке.

«Для временного хранения холодной еды подойдет любая тара, на которой есть значок с бокалом и вилкой. В посуде из полипропилена – цифра 5 в треугольнике – не нужно хранить спиртосодержащие напитки: полипропилен вступает в реакцию с этанолом и образует токсичный фенол и формальдегид. Налить и выпить спиртное из такого стаканчика можно, так как для реакции нужно длительное время. А вот месяцами хранить вино в полипропилене не стоит», — рекомендовала врач.