Общество

Общественную территорию начали благоустраивать в Неелово

Благоустройство общественной территории между улицей Каменской и рекой Каменкой начали в деревне Неелово. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации Псковского района.

Фото здесь и далее: администрация Псковского района

Работы проводятся в рамках реализации национального проекта России «Формирование комфортной городской среды» по итогам голосования в 2022 году.

Глава Псковского района Наталья Фёдорова проконтролировала ход работ, а также встретилась на площадке с представителем подрядчика, обсудили ход выполнения работ и сроки исполнения.

На данный момент уже выполнено 70% от запланированных работ. В рамках контракта в ближайшее время обустроят асфальтированные дорожки для прогулок и активного отдыха, а также автостоянку. Планируется размещение детской игровой площадки для возрастной категории до 12 лет.