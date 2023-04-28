Общество

Авиакомпании отменили часть рейсов по России из-за сокращения господдержки

Правительство РФ сократило поддержку для авиакомпаний на выполнение региональных рейсов в облет Москвы.

В результате этого, перевозчики уже начали отменять запланированные ранее рейсы, сообщают «Известия» со ссылкой на три источника в авиакомпаниях и собеседника, близкого к Минтрансу.

Речь идет о субсидиях по постановлению правительства №1242. Финансирование сократили с 9 млрд до примерно 7,5 млрд рублей, то есть на 1,5 млрд, сообщили два собеседника редакции. По данным третьего источника, программу урезали на 1,4 млрд рублей.

Как утверждают собеседники издания, сокращение поддержки произошло в связи с секвестированием расходов госбюджета.

В результате, больше всего не вошедших в новую программу маршрутов оказалось в Омской и Тюменской областях, Татарстане, Санкт-Петербурге, Дагестане и Северной Осетии, уточнил один из источников.