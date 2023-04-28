Общество

Самыми «вредными» коллегами россияне назвали бухгалтеров и программистов

Для каждого десятого россиянина сложности в общении с коллегами зависят не от профессии, а от их характера. Трудности в общении с программистами испытывает каждый пятый работающий. Сложнее всего россиянам дается общение по рабочим вопросам с финансовыми специалистами и бухгалтерами (7%).

По данным сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, 5% опрошенных испытывают трудности в коммуникации с программистами. По 4% респондентов с трудом находят общий язык с инженерами и специалистами служб безопасности. О трудностях коммуникации с юристами, рабочими и экономистами говорят по 3% респондентов. Столько же россиян с трудом общаются с коллегами — представителями своих профессий (3%).

С менеджерами по продажам сложно общаться 2% опрошенных, с менеджерами по персоналу и офис-менеджерами — по 1%. 29% утверждают, что легко находят общий язык с представителями любых профессий. 1 из 100 россиян сложно общаться практически со всеми. Женщины чаще мужчин говорят о том, что не имеют проблем в общении с представителями других специальностей: 33% против 25%.

За два года с момента проведения аналогичного исследования, россиянам стало сложнее находить общий язык по рабочим вопросам с инженерами, экономистами и специалистами служб безопасности.