Общество

Псковичей приглашают принять участие в творческом конкурсе «Заглянем в историю вместе»

Молодежь Псковской области приглашают к участию в XVI Всероссийском детском творческом конкурсе «Заглянем в историю вместе», который стартует 15 мая. В нынешнем году он посвящен предстоящему празднованию 1000-летия города Суздаля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Ежегодно с 2007 года дети Псковской области активно участвуют в мероприятиях конкурса и неоднократно становились победителями. Принять участие в конкурсе могут как отдельные авторы, так и творческие коллективы.

По итогам конкурса традиционно будет создан мультипликационный фильм о Суздале, который станет миссионером в деле сохранения исторической памяти о городе среди самых маленьких граждан. За основу художественных образов героев мультфильма будут взяты конкурсные работы участников, то есть каждый участник станет соавтором мультфильма, презентации которого пройдут в течение юбилейного 2024-го года во всех образовательных, культурных и социальных детских учреждениях страны, в том числе в детских домах, колониях для несовершеннолетних. Впоследствии мультфильм примет участие в российских и международных фестивалях и конкурсах, что поспособствует поддержке Суздальского исторического туризма.

Всероссийский детский творческий конкурс «Заглянем в историю вместе» проводится при консультационной и организационной поддержке Совета Федерации, министерства культуры РФ, правительства города Москвы, региональных министерств и ведомств.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте конкурса.