Общество

СКВЕРный вопрос: кто разорвал отношения с Псковом за последний год

Ровно год назад в Сквере породнённых городов, расположенном на набережной реки Великой в Пскове, начали срезать металлические флагштоки, а затем со столбов пропали все флаги городов-побратимов. Тогда местные жители связали это с тем, что весной сразу шесть породненных городов прекратили сотрудничество с Псковом, однако городские власти эту информацию не подтвердили. По словам тогда еще главы администрации, а ныне главы города Бориса Елкина, флаги сняли в связи с большой степенью изношенности. Тогда же он отметил, что прорабатывается вопрос приобретения новых полотен.

Прошло 12 месяцев, а воз, как говорится, и ныне там – в Сквере породненных городов до сих пор стоят частично спиленные столбы, а флагов так и нет. Что говорят по этому поводу городские власти, и остались ли у Пскова при нынешней политической ситуации города-побратимы? В международно-дружеской ситуации разбирался корреспондент «МК в Пскове». Подробности можно прочитать здесь >>>