Общество

Россияне хотели бы видеть своими начальниками Штирлица или Жеглова – опрос

Россияне, если бы их начальником мог стать персонаж кино или сериала, больше всего хотели бы поработать под руководством героев фильмов «Место встречи изменить нельзя» и «Семнадцать мгновений весны» — Глеба Жеглова и Макса Отто фон Штирлица. Это следует из результатов опроса сервиса Superjob.

Изображение: Кинопоиск

В открытом опросе принимали участие 1600 респондентов из числа экономически активных граждан старше 18 лет. В исследовании участвовали жители всех округов России. Голоса респондентов, которые затруднились с ответом или сказали, что таких персонажей нет, в статистике не учитывались, сообщает РБК.

Жеглов и Штирлиц набрали по 4% голосов соответственно. Второе место с результатом в 3% голосов заняли Тони Старк из «Железного человека» и Доктор Хаус из одноименного сериала. Следом за ними расположились Людмила Калугина («Служебный роман»), Шерлок Холмс, Бэтмен и Роман Шилов («Ментовские войны») — их хотели бы видеть своими начальниками 2% опрошенных.

Также в топ-10 попали капитан Джек Воробей («Пираты Карибского моря») и секретный агент Джеймс Бонд. За них проголосовало по 1% участников. Также по 1% набрали главный редактор модного журнала Миранда Пристли («Дьявол носит «Прада»), врач Андрей Быков («Интерны»), Катерина Тихомирова («Москва слезам не верит»), Терминатор, Стив Роджерс («Капитан Америка»), брокер Джордан Белфорт («Волк с Уолл-стрит»), Остап Бендер («Двенадцать стульев»), Мария Швецова («Тайны следствия») и директор школы волшебства «Хогвартс» Альбус Дамблдор («Гарри Поттер»).

Олега Фомина из сериала «Физрук», Галину Рогозину («След»), Гришу Измайлова («Полицейский с Рублевки»), Юрия Петренко («Улицы разбитых фонарей»), Афоню (персонаж одноименного фильма «Афоня»), Харли Квин («Отряд самоубийц»), Тони Сопрано («Клан Сопрано») и Дэдпула из одноименной кинофраншизы видят своими руководителями по 1% опрошенных.

Оставшиеся 58% процентов участников назвали других персонажей.