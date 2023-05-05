Общество

Кого нельзя привлечь к сверхурочной работе, объяснили эксперты

Работа в выходные и после окончания трудового дня называется сверхурочной. От неё можно отказаться, и это не будет нарушением трудового договора. Привлечь сотрудника к дополнительным часам работы могут только после получения его письменного согласия, сообщили Псковской Ленте Новостей в объединении профсоюзов России СОЦПРОФ.

«Попросить задержаться могут, если сменщик опаздывает на работу или от выполнения задач зависит жизнь и здоровье людей, а также работа значительного количества сотрудников. Но, привлечь сотрудника сверхурочно без письменного согласия можно в чрезвычайных ситуациях, например, для устранения последствий катастрофы, налаживания централизованных систем водо-, газо- и теплоснабжения, освещения, восстановления связи и работы транспорта», - рассказали в СОЦПРОФ.

Работать сверхурочно можно не дольше четырех часов за два дня. Задерживать сотрудника третьи сутки подряд нельзя. В год общая сумма такой занятости не должна превышать 120 часов.

В первые два часа сверхурочная работа оплачивается в полуторном размере, далее – в двойном и более. Вместо оплаты можно попросить об отгуле или о дополнительном времени отдыха, равном переработке.

Нельзя привлекать к сверхурочной работе:

беременных;

несовершеннолетних;

людей, трудящихся по ученическому договору – такие заключают, когда сотрудник проходит профессиональное обучение за счет компании.

По особому порядку привлекают к сверхурочной работе:

людей с ограниченными возможностями здоровья;

матерей с детьми до трёх лет;

родителей-одиночек с детьми до 14 лет;

если один из родителей ребёнка до 14 лет работает вахтами, мобилизован или служит по контракту;

у сотрудника трое и более детей до 18 лет — при условии, что младшему меньше 14 лет;

работников, у которых есть дети-инвалиды;

работников, которые ухаживают за больными членами их семей по медзаключению;

опекунов несовершеннолетних.

Помимо получения письменного согласия у вышеперечисленных лиц, работодатель должен убедиться в отсутствии медицинских противопоказаний у работника. Также такого сотрудника необходимо ознакомить с правом отказаться от выполнения сверхурочной работы. Сделать это нужно в письменной форме.