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Общество

В России утвердили концепцию информационной безопасности детей

05.05.2023 10:32|ПсковКомментариев: 0

Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей, главная цель которой защитить их от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде. Документ будет действовать бессрочно, сообщается в Telegram-канале кабмина.

«В Интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников будут выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье и использовать эту информацию для манипуляций в преступных целях», - говорится в сообщении.

Концепцией предлагается:

  • объединить усилия государства и родительского сообщества,
  • сформировать и внедрить в образовательный процесс уроки информационной безопасности,
  • научить школьников безопасному поведению в интернете,
  • повысить цифровую грамотность ребят,
  • развивать социально значимые проекты в печатных и электронных СМИ.

Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов на постоянной основе будут проводиться обучающие мероприятия, на которых им расскажут о правилах безопасного поведения детей в Сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации.

Регионам рекомендовано учитывать концепцию при организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры отчеты об их проведении. Министерство будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.

Теги: #безопасность в сети
Источник: Псковская Лента Новостей
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