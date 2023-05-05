В России утвердили концепцию информационной безопасности детей

Правительство РФ утвердило концепцию информационной безопасности детей, главная цель которой защитить их от информационных угроз и рисков в современной цифровой среде. Документ будет действовать бессрочно, сообщается в Telegram-канале кабмина.
«В Интернете дети могут столкнуться с разными опасностями, например со злоумышленниками, которые под видом сверстников будут выяснять личные данные ребенка или спрашивать о его семье и использовать эту информацию для манипуляций в преступных целях», - говорится в сообщении.
Концепцией предлагается:
Для родителей, учителей, работников детских и юношеских библиотек и других специалистов на постоянной основе будут проводиться обучающие мероприятия, на которых им расскажут о правилах безопасного поведения детей в Сети и средствах защиты от доступа к деструктивной информации.
Регионам рекомендовано учитывать концепцию при организации мероприятий по обеспечению информационной безопасности детей и ежегодно направлять в Минцифры отчеты об их проведении. Министерство будет представлять в правительство доклад о ходе реализации новой концепции.