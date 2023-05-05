Общество

Противоклещевую обработку проводят в Кировском сквере в Пскове

Обработку от клещей проводят в Кировском сквере в Пскове сегодня, 5 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Внимание! Ведется обработка территории от клещей», - предупредили горожан.

Дата начала и окончания обработки - 5 мая.

Как сообщается на сайте регионального управления Роспотребнадзора, план по проведению аккарицидных обработок на территории Псковской области в 2023 году составляет 600 га, в том числе на территории лечебно-оздоровительных учреждений – 190 га.

Напомним, 93 человека, в том числе 19 детей, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю с 20 по 26 апреля.