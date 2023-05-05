Общество

Псковский музей участвует в международном походе «Наследие»

Псковский музей-заповедник принимает участие в третьем международном походе «Наследие», который проходит с 4 по 6 мая в Печорском районе. Поход нацелен на сохранение памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В масштабном патриотическом мероприятии традиционно принимают участие школьники из Псковской области, Пермского края, Забайкальского края, Удмуртской Республики и Витебской области Республики Беларусь. Впервые к походу присоединились участники из Москвы.

«В этом походе мы представляем историческую станцию, на которой знакомим участников с военной историей Псковщины и рассказываем о славных подвигах псковичей, совершенных в древности, в годы Великой Отечественной войны и в наше время. Помимо этого, мы знакомим участников похода с предметами, которые использовались солдатами разных эпох, что позволяет еще глубже погрузиться в историческую атмосферу», – поделился Михаил Кузьмин, ведущий специалист Центра музейной педагогики Псковского музея-заповедника.

Тематикой похода стали события истории от становления Русской государственности при князе Александре Невском, сопротивления псковичей от натиска войск польского короля Стефана Батория до времен мужественного противостояния русского народа в Великой Отечественной войне и вооруженных конфликтов нашего времени.

К участию в походе также приглашены делегации из числа сотрудников органов внутренних дел и несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом, Псковской, Калининградской, Тульской областей, Пермского и Забайкальского краев, Удмуртской Республики, города Москвы и Витебской области Республики Беларусь.

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Напомним, что проведение походов, посвященных сохранению исторической памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, началось с 2020 года. Организаторами похода выступают УМВД России по Псковской области, правительство Псковской области и Псковская епархия.