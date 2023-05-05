Общество

Начинается видеотрансляция программы «Хайпожоры»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Хайпожоры», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Как всегда, его проведут Сергей Васильев и Ксения Журавкова.

Ключевые темы:

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Трансляция завершена.