Труд без рисков

Неделя охраны труда проходила в Псковской области 24-28 апреля, главным организатором выступил Псковский областной совет профессиональных союзов. Какие мероприятия удалось провести за неделю? Какие форматы оказались более удачными? Что изменилось в законодательстве по охране труда в 2023 году и насколько совершенна эта база? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.
Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов
- Андрей Борисович, недельный формат празднования Дня охраны труда (28 апреля) — традиционный или вы реализовали такой масштабный праздник впервые? Почему выбор пал на такой формат?
- Данный формат празднования Всемирного дня охраны труда стал уже традиционным. Мы стараемся придерживаться его проведения в виде недели охраны труда ежегодно. Такая практика существует и в других регионах. Также в сентябре будет проводиться Всероссийская неделя охраны труда.
- Расскажите об основных мероприятиях, которые удалось провести? Много ли людей смогли охватить?
- Основными мероприятиями, которые были проведены в рамках недели охраны труда в 2023 году, были: производственная экскурсия в органик-центр «Активное село», проведение мастер-классов для студентов средних профессиональных образовательных учреждений по оказанию первой медицинской помощи, проведение викторины по охране труда «Знатоки по охране труда», круглого стола «Изменения в законодательстве по охране труда в 2023 году», конференции «Безопасная и здоровая рабочая среда - основополагающий принцип и право в сфере труда», конкурса рисунков, стихотворений, кроссвордов на тему охраны труда (среди учащихся учебных заведений среднего профессионального образования и 10-11 классов средней школы).
- В программе был круглый стол «Изменения законодательства по охране труда в 2023 году». Расскажите, какие изменения обсуждали?
- В рамках круглого стола участники обсудили изменения в законодательстве по охране труда, особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. В частности, были обсуждены следующие изменения законодательства по охране труда:
И другие изменения.
- В целом, по вашему мнению, насколько совершенна законодательная база в сфере охраны труда? Как на ее изменение влияют профсоюзы? Может, есть конкретные примеры?
- Законодательная база в сфере охраны труда – это сфера, которая подвержена постоянным изменениям. Поэтому сложно говорить однозначно о ее совершенстве или несовершенстве. Безусловно, есть определенные пробелы, слабые стороны, но они, на мой взгляд, не носят критический характер. Профсоюзы являются активными участниками государственной политики по разработке законодательства по охране труда и постоянно выступают с предложениями по его совершенствованию. Поскольку законодательство по охране труда - это сфера федеральных законов и нормативно-правовых актов правительства и министерств, основным полем для этой деятельности является Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.
- Подводя итоги, какое мероприятие на неделе, по вашему мнению, «зашло» больше всего, что обязательно проведете в следующем году? Может, от каких-то форматов будете отказываться?
- На мой взгляд, все мероприятия, которые проводились в рамках недели охраны труда, «зашли», каждое по-своему. Но из основных, традиционно проводимых профсоюзам совместно с комитетом по труду Псковской области, Государственной инспекцией труда в Псковской области, работодателями, можно выделить круглые столы и конференцию по различным вопросам охраны труда. Также хорошо себя показывают викторина по охране труда и прочие интерактивные мероприятия. Полагаю, что их будем проводить и в последующем. Отказываться от каких-то форматов не планируем, возможно, будем добавлять какие-то новые.
Беседовала Ксения Иванова