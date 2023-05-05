Общество

Труд без рисков

Неделя охраны труда проходила в Псковской области 24-28 апреля, главным организатором выступил Псковский областной совет профессиональных союзов. Какие мероприятия удалось провести за неделю? Какие форматы оказались более удачными? Что изменилось в законодательстве по охране труда в 2023 году и насколько совершенна эта база? На эти и другие вопросы в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей ответил заместитель председателя Псковского облсовпрофа Андрей Стегний.

Фото: пресс-служба Псковского областного совета профессиональных союзов

- Андрей Борисович, недельный формат празднования Дня охраны труда (28 апреля) — традиционный или вы реализовали такой масштабный праздник впервые? Почему выбор пал на такой формат?

- Данный формат празднования Всемирного дня охраны труда стал уже традиционным. Мы стараемся придерживаться его проведения в виде недели охраны труда ежегодно. Такая практика существует и в других регионах. Также в сентябре будет проводиться Всероссийская неделя охраны труда.

- Расскажите об основных мероприятиях, которые удалось провести? Много ли людей смогли охватить?

- Основными мероприятиями, которые были проведены в рамках недели охраны труда в 2023 году, были: производственная экскурсия в органик-центр «Активное село», проведение мастер-классов для студентов средних профессиональных образовательных учреждений по оказанию первой медицинской помощи, проведение викторины по охране труда «Знатоки по охране труда», круглого стола «Изменения в законодательстве по охране труда в 2023 году», конференции «Безопасная и здоровая рабочая среда - основополагающий принцип и право в сфере труда», конкурса рисунков, стихотворений, кроссвордов на тему охраны труда (среди учащихся учебных заведений среднего профессионального образования и 10-11 классов средней школы).

- В программе был круглый стол «Изменения законодательства по охране труда в 2023 году». Расскажите, какие изменения обсуждали?

- В рамках круглого стола участники обсудили изменения в законодательстве по охране труда, особенности обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и от профессиональных заболеваний. В частности, были обсуждены следующие изменения законодательства по охране труда:

О новых положениях об обучении работников требованиям охраны труда, оказанию первой помощи пострадавшим, использованию (применению) СИЗ, согласно которым работодатель может обучать своих работников вопросам охраны труда при условии внесения этим работодателем информации в личный кабинет индивидуального предпринимателя или юридического лица в информационной системе охраны труда Минтруда России; внесения сведений в реестр индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих деятельность по обучению своих работников вопросам охраны труда. Также ведутся реестры организаций и ИП, оказывающих услуги в области охраны труда, и реестр обученных лиц.

О новом порядке расследования и учета профессиональных заболеваний, согласно которому работодателю необходимо направлять сведения для составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника в орган государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора):

В течение суток со дня, следующего за днем получения из медорганизации извещения об установлении работнику предварительного диагноза – острое профзаболевание; В течение 7 рабочих дней со дня, следующего за днем получения извещения об установлении работнику предварительного диагноза – хроническое профзаболевание. Для экспертизы связи острого профзаболевания с профессией работник направляется в центр профпатологии непосредственно после оказания ему медпомощи.

Новый перечень рабочих мест, в отношении которых СОУТ проводится с особенностями. Перечень, в частности, дополнен рабочими местами в организациях – субъектах малого бизнеса (включая ИП), которые отнесены к микропредприятиям и которые занимаются определенной деятельностью, в т. ч. финансовой и страховой деятельностью, образованием, IT-деятельностью, деятельностью по операциям с недвижимостью, а также про особенности СОУТ для микропредприятий, согласно которым СОУТ для микропредприятий проводится без проведения измерений, исследований, испытаний и других дорогостоящих процедур.

И другие изменения.

- В целом, по вашему мнению, насколько совершенна законодательная база в сфере охраны труда? Как на ее изменение влияют профсоюзы? Может, есть конкретные примеры?

- Законодательная база в сфере охраны труда – это сфера, которая подвержена постоянным изменениям. Поэтому сложно говорить однозначно о ее совершенстве или несовершенстве. Безусловно, есть определенные пробелы, слабые стороны, но они, на мой взгляд, не носят критический характер. Профсоюзы являются активными участниками государственной политики по разработке законодательства по охране труда и постоянно выступают с предложениями по его совершенствованию. Поскольку законодательство по охране труда - это сфера федеральных законов и нормативно-правовых актов правительства и министерств, основным полем для этой деятельности является Российская трехсторонняя комиссия по регулированию социально-трудовых отношений.

- Подводя итоги, какое мероприятие на неделе, по вашему мнению, «зашло» больше всего, что обязательно проведете в следующем году? Может, от каких-то форматов будете отказываться?

- На мой взгляд, все мероприятия, которые проводились в рамках недели охраны труда, «зашли», каждое по-своему. Но из основных, традиционно проводимых профсоюзам совместно с комитетом по труду Псковской области, Государственной инспекцией труда в Псковской области, работодателями, можно выделить круглые столы и конференцию по различным вопросам охраны труда. Также хорошо себя показывают викторина по охране труда и прочие интерактивные мероприятия. Полагаю, что их будем проводить и в последующем. Отказываться от каких-то форматов не планируем, возможно, будем добавлять какие-то новые.

Беседовала Ксения Иванова