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Общество

«Хайпожоры»: YouTube Shorts против TikTok, уход Tinder и уголовные дела в блогосфере. ВИДЕО

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Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Хайпожоры», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 5 мая. Как всегда, его провели Сергей Васильев и Ксения Журавкова. Ключевые темы: Новый виток: YouTube Shorts отнимают нишу у TikTok.

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