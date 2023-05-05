Общество

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник» с певицей Kalli

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях у ведущего Артема Татаренко профессиональная певица, педагог по вокалу, DJ и просто обаятельная девушка — Kalli, она же Елена Васильчикова. В непринужденной беседе с ведущим она поделится подробностями своей певческой карьеры, расскажет, как не попасть на удочку мошенников от шоу-бизнеса и как научиться певческому дыханию и правильному звукоизлечению.

Традиционно для «Квартирника» Kalli «вживую» исполнит несколько своих песен.