Общество

Учебные военные сборы стартуют в Псковской области с 15 мая

Учебные военные сборы стартуют в Псковской области с 15 мая. Об этом говорится в ответе регионального комитета по образованию на комментарий под публикацией губернатора Псковской области на его странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Комитет по образованию совместно с военным комиссариатом Псковской области организовывает проведение учебных сборов на основании распоряжения губернатора Псковской области о проведении в 2023 году на территории Псковской области учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы в образовательных организациях и учебных пунктах», - сообщили в комитете.

Согласно календарному плану на 2023 год, на территории Псковской области учебные сборы будут проводить в два этапа:

с 15 мая по 9 июня,

с 10 по 14 июля.

Более подробную информацию можно уточнить в управлении образования муниципального района.