Учебные военные сборы стартуют в Псковской области с 15 мая. Об этом говорится в ответе регионального комитета по образованию на комментарий под публикацией губернатора Псковской области на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Комитет по образованию совместно с военным комиссариатом Псковской области организовывает проведение учебных сборов на основании распоряжения губернатора Псковской области о проведении в 2023 году на территории Псковской области учебных сборов с гражданами, проходящими подготовку по основам военной службы в образовательных организациях и учебных пунктах», - сообщили в комитете.
Согласно календарному плану на 2023 год, на территории Псковской области учебные сборы будут проводить в два этапа:
Более подробную информацию можно уточнить в управлении образования муниципального района.